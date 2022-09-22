Названы болезни, освобождающие от мобилизации

Людям, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем, например острая форма туберкулёза, глухота или ВИЧ, положено освобождение от мобилизации, поскольку они относятся к последней категории годности к военной службе — "Д". Об этом сообщил врач – анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву Дмитрий Кашка в беседе с изданием "Доктор Питер".

"У военнообязанного в военном билете есть категория годности. Если она "Д" — не годен — тогда мобилизация его не коснётся. Остальным болезни не помогут. Уже должно быть вынесено заключение "не годен" или "не годен к службе в мирное время — ограниченно годен в военное время", — сказал он.

По словам врача, категория "Д" — у людей с тяжёлыми заболеваниями, например гипертонией третьей степени, ВИЧ и рассеянным склерозом, а ещё это острые формы туберкулёза, экземы, псориазы, плохо поддающиеся лечению. Также Кашка упомянул муковисцидоз, эпилепсию с приступами чаще пяти раз в год и полную глухоту.