В Госдуме рассказали, кого из медиков будут призывать в первую очередь
Депутат Хубезов: Медики с боевым опытом будут в приоритете при мобилизации
При мобилизации в приоритете будут медицинские работники и врачи, которые имеют опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалисты, работающие в государственных клиниках. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"В первую очередь, если мы говорим не о врачах, а о среднем медперсонале, то это, конечно, фельдшеры-мужчины, которые могут человека вытащить с поля боя, то есть достаточно крепкие. Самое главное, что все должны понять: безусловный приоритет — те, кто уже имеет опыт боевых действий, кто уже участвовал в боевых действиях", — сказал он.
К ним относятся выпускники военно-медицинской академии, которые уже побывали в горячих точках. Среди врачей, продолжил депутат, будут призываться реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Причём чем выше квалификация доктора, тем более крупные госпитали будут ему предоставляться для работы. Также в приоритете будут специалисты, которые работают в государственных клиниках, поскольку требуется опыт в "военно-полевой медицине и медицине катастроф". Дело в том, что медик в частной клинике не умеет правильно перевязывать раны и останавливать кровотечение, объяснил депутат.
"Поэтому, вне всякого сомнения, приоритет будет отдаваться государственным клиникам, где больше опыта ургентной хирургии, где больше экстренных случаев. <...> Вне всякого сомнения, все наши военные, все наши ребята должны получить самую качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе на поле боя", — добавил Хубезов.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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