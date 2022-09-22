В Госдуме рассказали, кого из медиков будут призывать в первую очередь

При мобилизации в приоритете будут медицинские работники и врачи, которые имеют опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалисты, работающие в государственных клиниках. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"В первую очередь, если мы говорим не о врачах, а о среднем медперсонале, то это, конечно, фельдшеры-мужчины, которые могут человека вытащить с поля боя, то есть достаточно крепкие. Самое главное, что все должны понять: безусловный приоритет — те, кто уже имеет опыт боевых действий, кто уже участвовал в боевых действиях", — сказал он.

К ним относятся выпускники военно-медицинской академии, которые уже побывали в горячих точках. Среди врачей, продолжил депутат, будут призываться реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Причём чем выше квалификация доктора, тем более крупные госпитали будут ему предоставляться для работы. Также в приоритете будут специалисты, которые работают в государственных клиниках, поскольку требуется опыт в "военно-полевой медицине и медицине катастроф". Дело в том, что медик в частной клинике не умеет правильно перевязывать раны и останавливать кровотечение, объяснил депутат.