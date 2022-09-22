Усик планирует провести три боя и завершить спортивную карьеру
Украинский боксёр Александр Усик планирует завершить свою спортивную карьеру после ещё трёх боёв. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в соцсетях.
По его информации, Усик мечтает сразиться с Тайсоном Фьюри, Саулем Альваресом, а после провести финальный поединок на Украине. Отметим, что всего в активе Усика 20 побед в 20 боях.
Напомним, в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титул чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской организации (IBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
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