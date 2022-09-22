В ДНР и ЛНР стартовали кадровые конкурсы "Лидеры возрождения"

В Донецкой и Луганской народных республиках стартовали конкурсы "Лидеры возрождения", строящиеся по российской модели конкурса "Лидеры России". Как сообщили в оргкомитетах, победители войдут в кадровые резервы и по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов.

"Сегодня по прямому поручению президента Российской Федерации мы запускаем конкурсы "Лидеры возрождения". Есть ощущение, что если в России такой конкурс — это социальный лифт, то в Донбассе это может быть социальной ракетой", — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он уточнил, что в Донбассе большое число талантливых людей несут военную службу, однако у них тоже должна быть возможность принять участие в восстановлении мирной жизни. Сегодня для них предусмотрена возможность подать заявку по упрощённой процедуре, в том числе в бумажном виде.

"Также предусмотрена ещё одна система анкеты, которая защищает персональные данные и позволяет скрыть информацию о конкретном человеке на стадии подачи заявки", — добавил Кириенко.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник в свою очередь призвали смотреть в будущее и участвовать в конкурсах. Регистрация уже началась, подать заявку можно на сайте "Лидерывозрождения.рф".