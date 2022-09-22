"Аэрофлот" вернёт мобилизованным деньги за авиабилеты, купленные до 21 сентября

Авиакомпания "Аэрофлот" вернёт мобилизованным россиянам деньги за билеты, если они были куплены до 21 сентября включительно. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств", — указано в сообщении.