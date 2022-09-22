"Аэрофлот" вернёт мобилизованным деньги за авиабилеты, купленные до 21 сентября
Авиакомпания "Аэрофлот" вернёт мобилизованным россиянам деньги за билеты, если они были куплены до 21 сентября включительно. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств", — указано в сообщении.
Кроме того, вернуть средства могут члены семьи, планировавшие лететь на одном рейсе или купившие билеты вместе с мобилизованным родственником.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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