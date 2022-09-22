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22 сентября, 14:15

Бойкова и Козловский пропустят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят контрольные прокаты сборной России из-за травмы партнёра. Об этом фигуристы написали в своих соцсетях.

"В связи с ранее полученной мною травмой мы с тренерами приняли решение пропустить контрольные прокаты сборной России для обеспечения качественного восстановления, которое призвано исключить дальнейшие ограничения физической активности по ходу сезона. Сейчас мы восстанавливаемся и набираем форму, необходимую для выступлений на соответствующем уровне", — заявили спортсмены.

Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

20-летняя Бойкова и 22-летний Козловский тренируются у Тамары Москвиной и Артура Минчука. Они выиграли бронзу на чемпионате мира 2021 года и трижды попадали в число призёров на первенствах Европы.

Отметим, что контрольные прокаты пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт" 24 и 25 сентября. Участие в них примут звёзды российского фигурного катания, среди которых Камила Валиева, Александра Трусова и другие.

Обложка ©

Getty Images / Igor Russak / NurPhoto

Роман Фейгин

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