Бойкова и Козловский пропустят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят контрольные прокаты сборной России из-за травмы партнёра. Об этом фигуристы написали в своих соцсетях.

"В связи с ранее полученной мною травмой мы с тренерами приняли решение пропустить контрольные прокаты сборной России для обеспечения качественного восстановления, которое призвано исключить дальнейшие ограничения физической активности по ходу сезона. Сейчас мы восстанавливаемся и набираем форму, необходимую для выступлений на соответствующем уровне", — заявили спортсмены.

20-летняя Бойкова и 22-летний Козловский тренируются у Тамары Москвиной и Артура Минчука. Они выиграли бронзу на чемпионате мира 2021 года и трижды попадали в число призёров на первенствах Европы.