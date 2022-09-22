На границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка
На границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. Сейчас у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. Ещё 21 сентября в соседнюю страну можно было проехать за пару часов, однако сейчас путь занимает гораздо больше времени. Об этом сообщает телеграм-канал "Граница Грузии".
В соцсети "ВКонтакте" люди пишут, что автомобили практически не движутся. Некоторые стоят в пробке на протяжении шести часов, а кто-то почти полдня. Как утверждают прошедшие границу граждане РФ, пока на пункте пропускают всех и не спрашивают про военный билет. При этом сам процесс проверки всё же стал строже, подчёркивают они.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.