На границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. Сейчас у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. Ещё 21 сентября в соседнюю страну можно было проехать за пару часов, однако сейчас путь занимает гораздо больше времени. Об этом сообщает телеграм-канал "Граница Грузии".

В соцсети "ВКонтакте" люди пишут, что автомобили практически не движутся. Некоторые стоят в пробке на протяжении шести часов, а кто-то почти полдня. Как утверждают прошедшие границу граждане РФ, пока на пункте пропускают всех и не спрашивают про военный билет. При этом сам процесс проверки всё же стал строже, подчёркивают они.