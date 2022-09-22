Россиянам объяснили разницу между мобилизационным предписанием и повесткой

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил, чем мобилизационное предписание отличается от повестки. Его слова приводит "Вечерняя Москва".

Как рассказал академик, повестку к призыву на армейскую службу получают мужчины от 18 до 27 лет в мирное время. Это говорит о том, что государство вызывает призывника для отправки его по месту прохождения обязательной военной службы.

"Мобилизационное предписание выдают в условиях военного времени, примерно как сейчас. Однако это условное обозначение, потому что на данный момент оно не объявлено. Именно поэтому употреблена формулировка "частичная мобилизация", — уточнил Прохватилов.