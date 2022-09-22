Россиянам объяснили разницу между мобилизационным предписанием и повесткой
Эксперт Прохватилов объяснил, чем мобилизационное предписание отличается от повестки
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил, чем мобилизационное предписание отличается от повестки. Его слова приводит "Вечерняя Москва".
Как рассказал академик, повестку к призыву на армейскую службу получают мужчины от 18 до 27 лет в мирное время. Это говорит о том, что государство вызывает призывника для отправки его по месту прохождения обязательной военной службы.
"Мобилизационное предписание выдают в условиях военного времени, примерно как сейчас. Однако это условное обозначение, потому что на данный момент оно не объявлено. Именно поэтому употреблена формулировка "частичная мобилизация", — уточнил Прохватилов.
Получивший предписание мужчина должен прибыть в указанные в нём место и срок без дополнительной повестки, добавил эксперт.
Ранее были названы болезни, освобождающие от мобилизации. По словам врача – анестезиолога-реаниматолога, если у военнообязанного категория "Д", тогда мобилизация его не коснётся. При этом в Совфеде предложили сократить список болезней, освобождающих от мобилизации.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов