Федерер проведёт прощальный матч в паре с Надалем

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер проведёт заключительный матч в карьере в пятницу, 23 сентября, на Кубке Лейвера в Лондоне в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом он написал в своих соцсетях.

Соперниками Федерера и Надаля станут представители США Джек Сок и Фрэнсис Тиафо. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. На прошлой неделе 41-летний швейцарец объявил, что Кубок Лейвера станет последним турниром в его карьере.

"Завтра вечером я проведу свой последний матч. Парную встречу с Рафаэлем Надалем", — написал Федерер.

Швейцарец восемь раз побеждал на Уимблдоне и пять раз — на Открытом чемпионате США. Оба показателя являются высшими в истории. По количеству завоёванных титулов на турнирах АТР (103) он занимает второе место, уступая только американцу Джимми Коннорсу (109).