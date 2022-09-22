Сопли могут защитить организм от ковида, рассказала микробиолог РАМН

Сопли полезны тем, что не пропускают новый вирус в организм. Об этом рассказала микробиолог, доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона и главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН Анча Баранова. Она отметила, что наличие носовой слизи очень важно в период роста заболеваемости коронавирусом.

"На самом деле, когда есть сопли, это хорошо. Это отличная вещь, потому что сопли — это полисахариды, прикреплённые на белках, которые всё делают очень вязким. Новый прилетевший вирус — он не может через это пройти. Сопли нужны для того, чтобы с высмаркиванием весь наработанный вирус убирать, чтобы побыстрее это всё купировать", — приводит слова Барановой kp.ru.

Специалист добавила, что перемещение обильной слизи в горло может защитить его, так как это тоже препятствует распространению других заболеваний. Она добавила, что риновирус противостоит ковиду, поэтому коронавирусу развиться в организме человека сложнее, заключила эксперт.