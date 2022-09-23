В Запорожской области исключили мобилизацию и отменят призыв
Балицкий: В Запорожской области в ближайшие годы не будет призыва и мобилизации
В Запорожской области в ближайшие несколько лет не будет призыва в армию и мобилизации. Соответствующее заявление сделал глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Документы пока не подписаны, но у нас есть договорённость с руководством РФ о том, что в ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призыва не будет", — сказал он в разговоре с журналистами.
Тем не менее, по словам Балицкого, в регионе продолжат проводить набор добровольцев для участия в спецоперации. Поэтому все, у кого есть желание и возможность, могут беспрепятственно отправиться на защиту Запорожья.
А ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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ТАСС / Елена Афонина