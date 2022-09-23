В Запорожской области исключили мобилизацию и отменят призыв

В Запорожской области в ближайшие несколько лет не будет призыва в армию и мобилизации. Соответствующее заявление сделал глава администрации региона Евгений Балицкий.

"Документы пока не подписаны, но у нас есть договорённость с руководством РФ о том, что в ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призыва не будет", — сказал он в разговоре с журналистами.

Тем не менее, по словам Балицкого, в регионе продолжат проводить набор добровольцев для участия в спецоперации. Поэтому все, у кого есть желание и возможность, могут беспрепятственно отправиться на защиту Запорожья.