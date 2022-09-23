Под Запорожьем обнаружили украинских диверсантов в форме Росгвардии

Группа украинских диверсантов в форме росгвардейцев была обнаружена в районе города Пологи, они обстреляли машину. Об этом журналистам сообщил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — сказал он.