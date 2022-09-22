Пушилин завил о возможном контрнаступлении ВСУ
Пушилин заявил, что ВСУ собрали серьёзные силы на севере ДНР
Вооружённые силы Украины собрали на севере территории Донецкой Народной Республики серьёзные силы, они могут попытаться перейти там в контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин не исключил контрнаступление ВСУ на севере ДНР. Видео © Telegram / Денис Пушилин
В видеообращении в своём telegram-канале он признал, что ситуация в тех районах республики "крайне сложная". Властям ДНР "поступают тревожные сигналы".
"Противник сгруппировал достаточно серьёзные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", — сообщил Пушилин.
Глава ДНР заверил, что союзные силы делают всё возможное, он "держит руку на пульсе", там, где это возможно, включается в процесс.
Такова ситуация перед референдумом, который состоится в ДНР 23–27 сентября, на нём будет поднят вопрос о присоединении к России. Аналогичные даты также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
Telegram / Денис Пушилин