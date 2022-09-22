Вооружённые силы Украины собрали на севере территории Донецкой Народной Республики серьёзные силы, они могут попытаться перейти там в контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин не исключил контрнаступление ВСУ на севере ДНР. Видео © Telegram / Денис Пушилин

В видеообращении в своём telegram-канале он признал, что ситуация в тех районах республики "крайне сложная". Властям ДНР "поступают тревожные сигналы".

"Противник сгруппировал достаточно серьёзные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", — сообщил Пушилин.