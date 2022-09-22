Ещё и пнули: Литовские пограничники выбросили россиянина на дорогу
Погранкомитет Белоруссии: пограничники Литвы выбросили россиянина на проезжую часть
В пункте пропуска Привалка на границе Белоруссии с Литвой пограничники прибалтийской республики выбросили россиянина прямо на проезжую часть. Как сообщает белорусский погранкомитет, видеокамеры запечатлели случившееся.
Литовские пограничники выкинули россиянина на проезжую часть у границы. Видео © КПГ РБ
"Представители литовских служб выволокли его из машины и оставили лежать на проезжей части, сопроводив парой ударов ногой. В этой связи на время оказался заблокирован въезд автотранспорта в Республику Белоруссию", — пишет пресс-служба погранкомитета РБ.
В белорусском ведомстве сообщили, что "депортированный" таким образом россиянин перешёл границу с Белоруссией. Откуда он и кто, было выяснено уже на опросе после перехода белорусской территории.
Ранее Лайф сообщал, что первых россиян с "шенгенами" развернули на границе с Литвой. Всего 19 сентября запретили въезд 11 гражданам РФ с шенгенскими визами.
Напомним, парламент Литвы запретил с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше. Единственной в ЕС страной, которая имеет сухопутную границу с РФ и впускает россиян, осталась Финляндия, но в погранслужбе страны заявили, что наплыва российских туристов с 19 сентября не ожидается.