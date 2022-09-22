Ещё и пнули: Литовские пограничники выбросили россиянина на дорогу

В пункте пропуска Привалка на границе Белоруссии с Литвой пограничники прибалтийской республики выбросили россиянина прямо на проезжую часть. Как сообщает белорусский погранкомитет, видеокамеры запечатлели случившееся.

Литовские пограничники выкинули россиянина на проезжую часть у границы. Видео © КПГ РБ

"Представители литовских служб выволокли его из машины и оставили лежать на проезжей части, сопроводив парой ударов ногой. В этой связи на время оказался заблокирован въезд автотранспорта в Республику Белоруссию", — пишет пресс-служба погранкомитета РБ.

В белорусском ведомстве сообщили, что "депортированный" таким образом россиянин перешёл границу с Белоруссией. Откуда он и кто, было выяснено уже на опросе после перехода белорусской территории.