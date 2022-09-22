Украинец похвастался, что заложил в Стену Плача 17500 пожеланий смерти всем русским
Украинец похвастался тем, что ежедневно пишет записки с просьбой о смерти всех русских и вкладывает их в Стену Плача в Иерусалиме. В соцсетях он поделился подробным отчётом о таких обращениях к Богу.
"175 дней умножить на 100 просьб равно 17500 просьб", — пишет украинец в Сети, указывая количество его записок в Стене Плача.
Судя по фотографиям, на всех этих прошениях один текст: "Боже, сделай так, чтобы все русские вымерли", но в грубой форме. Многие комментаторы не оценили такую выходку.
Ранее Лайф писал, что в Раде назвали русофобию единственной возможной политикой для Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он считает, что украинская русофобия как политика направлена не на русских как этнос, а на "Российскую империю". Что подразумевает под этим термином, он не уточнил.
@alex_davidivich