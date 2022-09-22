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22 сентября, 19:30

Украинец похвастался, что заложил в Стену Плача 17500 пожеланий смерти всем русским

Украинец похвастался тем, что ежедневно пишет записки с просьбой о смерти всех русских и вкладывает их в Стену Плача в Иерусалиме. В соцсетях он поделился подробным отчётом о таких обращениях к Богу.

  • Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich
    Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich
  • Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich
    Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich
  • Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich
    Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich
  • Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich
    Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich

Записки, написанные украинцем для Стены Плача. Фото © @alex_davidivich

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"175 дней умножить на 100 просьб равно 17500 просьб", — пишет украинец в Сети, указывая количество его записок в Стене Плача.

Судя по фотографиям, на всех этих прошениях один текст: "Боже, сделай так, чтобы все русские вымерли", но в грубой форме. Многие комментаторы не оценили такую выходку.

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Обложка ©

@alex_davidivich

Арина Родионова

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