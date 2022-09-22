Украинец похвастался, что заложил в Стену Плача 17500 пожеланий смерти всем русским

Украинец похвастался тем, что ежедневно пишет записки с просьбой о смерти всех русских и вкладывает их в Стену Плача в Иерусалиме. В соцсетях он поделился подробным отчётом о таких обращениях к Богу.











"175 дней умножить на 100 просьб равно 17500 просьб", — пишет украинец в Сети, указывая количество его записок в Стене Плача.

Судя по фотографиям, на всех этих прошениях один текст: "Боже, сделай так, чтобы все русские вымерли", но в грубой форме. Многие комментаторы не оценили такую выходку.