Стало известно, насколько вырастет маткапитал в 2023 году

В следующем году материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4%. Сумма выплаты изменится с 1 февраля. Об этом говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Как сообщает ТАСС, предполагается, что с февраля размер выплаты на первого ребёнка составит 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей. Таким образом, доплата на второго составит 189 524 рубля.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи (если семья не брала его на первого). Сертификаты выдают в территориальных органах ПФР или в МФЦ. Деньги можно потратить на жильё, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. А ещё их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на выплаты на второго ребенка до трёх лет.