Призванным к участию в СВО мужчинам с Ямала выплатят по 300 тысяч рублей

Призванным к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине мужчинам с Ямала выплатят по 300 тысяч рублей. Об этом говорится в заявлении губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в телеграм-канале.

"Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий", — написал он.

Артюхов добавил, что тысячи семей Ямала имеют связь с Донбассом и у жителей ЯНАО "болит душа за эту землю". По мнению губернатора, на данный момент важно сосредоточиться на выполнении задач, которые были поставлены президентом РФ. Глава региона посоветовал обращаться к нему с вопросами в сообщения в соцсети "ВКонтакте", подчеркнув, что следить за обращениями будет каждый день.