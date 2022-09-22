Призванным к участию в СВО мужчинам с Ямала выплатят по 300 тысяч рублей
Призванным к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине мужчинам с Ямала выплатят по 300 тысяч рублей. Об этом говорится в заявлении губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в телеграм-канале.
"Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий", — написал он.
Артюхов добавил, что тысячи семей Ямала имеют связь с Донбассом и у жителей ЯНАО "болит душа за эту землю". По мнению губернатора, на данный момент важно сосредоточиться на выполнении задач, которые были поставлены президентом РФ. Глава региона посоветовал обращаться к нему с вопросами в сообщения в соцсети "ВКонтакте", подчеркнув, что следить за обращениями будет каждый день.
Ранее Лайф писал, что в России намерены увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Соответствующие проекты законов уже были поддержаны на заседании кабмина. Их планируется внести в Госдуму в составе бюджетного пакета.
ТАСС / Сергей Мальгавко