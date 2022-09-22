Оговорка по Фрейду: Джонсон по ошибке поблагодарил за "вдохновляющее руководство" Путина
Джонсон по ошибке поблагодарил за "вдохновляющее руководство" Путина вместо Зеленского
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время первого после отставки выступления в парламенте страны по ошибке поблагодарил "за вдохновляющее руководство" президента России Владимира Путина. Видео с этим казусом уже распространилось в Сети.
Джонсон по ошибке поблагодарил за "вдохновляющее руководство" Путина вместо Зеленского. Видео © Twitter / Simon Gosden
"Благодаря героизму украинских вооружённых сил, отчасти благодаря оружию, которое мы с гордостью предлагаем, я поздравляю моего уважаемого друга и хочу выразить благодарность вдохновляющему руководству Владимира Путина", — успел сказать Джонсон.
После этого бывший британский премьер понял, что ошибся, однако это он осознал спустя несколько секунд. В итоге Джонсон поправился и добавил, что речь шла об украинском лидере Владимире Зеленском. У присутствующих в зале оговорка вызвала смех.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден потерялся на сцене после того, как выступил на конференции Global Fund’s, которая прошла в Нью-Йорке. Американский лидер во время аплодисментов никак не мог принять решение, что делать дальше и куда идти.
Getty Images / Dan Kitwood