Оговорка по Фрейду: Джонсон по ошибке поблагодарил за "вдохновляющее руководство" Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время первого после отставки выступления в парламенте страны по ошибке поблагодарил "за вдохновляющее руководство" президента России Владимира Путина. Видео с этим казусом уже распространилось в Сети.

Джонсон по ошибке поблагодарил за "вдохновляющее руководство" Путина вместо Зеленского. Видео © Twitter / Simon Gosden

"Благодаря героизму украинских вооружённых сил, отчасти благодаря оружию, которое мы с гордостью предлагаем, я поздравляю моего уважаемого друга и хочу выразить благодарность вдохновляющему руководству Владимира Путина", — успел сказать Джонсон.

После этого бывший британский премьер понял, что ошибся, однако это он осознал спустя несколько секунд. В итоге Джонсон поправился и добавил, что речь шла об украинском лидере Владимире Зеленском. У присутствующих в зале оговорка вызвала смех.