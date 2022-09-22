В Генштабе РФ исключили мобилизацию студентов-очников

Российских студентов, обучающихся на очной форме, не будут призывать на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Такое заявление сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идёт. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", — сказал он в ходе брифинга по вопросам проведения частичной мобилизации.