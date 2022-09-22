ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 17:42

В Генштабе РФ исключили мобилизацию студентов-очников

Российских студентов, обучающихся на очной форме, не будут призывать на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Такое заявление сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идёт. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", — сказал он в ходе брифинга по вопросам проведения частичной мобилизации.

Генштаб: Семьи мобилизованных россиян смогут получать их денежное содержание
Генштаб: Семьи мобилизованных россиян смогут получать их денежное содержание

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

BannerImage

ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar