Генштаб РФ: Текущей осенью к службе в армии призовут 120 тысяч срочников
В рамках осеннего призыва 2022 года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек, что меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Генеральном штабе РФ, подчеркнув, что такое количество призывников полностью удовлетворит потребности государства.
"Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек. Это меньше, чем прошлой осенью. Вместе с тем даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства", — сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации
Как сообщал Лайф, россияне, имеющие приписное свидетельство, не будут призваны к военной службе в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Это же касается студентов и срочников, отметили в СПЧ.
ТАСС / Мальгавко Сергей