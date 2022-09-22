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22 сентября, 17:37

Генштаб РФ: Текущей осенью к службе в армии призовут 120 тысяч срочников

В рамках осеннего призыва 2022 года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек, что меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Генеральном штабе РФ, подчеркнув, что такое количество призывников полностью удовлетворит потребности государства.

"Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек. Это меньше, чем прошлой осенью. Вместе с тем даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства", — сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации

Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации

Как сообщал Лайф, россияне, имеющие приписное свидетельство, не будут призваны к военной службе в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Это же касается студентов и срочников, отметили в СПЧ.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Максим Плетнёв

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