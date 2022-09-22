Диетолог поведала, когда неказистые фрукты и овощи полезнее красивых

Непривлекательные внешне фрукты и овощи могут оказаться полезнее своих красивых собратьев, поэтому невзрачный вид продукта не всегда говорит о его низком качестве. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"В природе, как правило, не бывает стандартизации, и органические овощи и фрукты могут выглядеть не так красиво. Если мы посмотрим на те же яблоки, которые везли издалека и обрабатывали перед поездкой, то они блестящие, глянцевые, все одинаковые", — подметила она.

По словам Соломатиной, невзрачные плоды, которые лежат недалеко от прилавка, могут содержать в себе больше полезных веществ, чем те, которые выглядят привлекательно, но привезены издалека.

"Когда мы говорим о каких-то фруктах, ягодах, овощах из Подмосковья или других российских регионов, то там не так много ускорителей роста. Они выращены в естественных условиях, а значит, пользы в них значительно больше — антиоксидантов, витаминов", — отметила эксперт.

Однако при этом необходимо уметь отделять неказистые плоды от испорченных, подчеркнула Соломатина. Так, если в партии изначально есть совсем некрасивые по сравнению со своими собратьями плоды, лучше выбрать самые привлекательные, качественные и зрелые.