4 лайфхака агронома, как правильно заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды
Что лучше всего замораживать на зиму, каждый решает сам, исходя из вкусовых предпочтений. Но не все знают, как правильно хранить дачный урожай. Советы дала главный агроном России Октябрина Ганичкина.
"Готовь сани летом" — гласит народная мудрость. Заготовки на зиму — варенья, компоты, салаты, грибочки — уже закручены по банкам, но что делать тем, кому в холодное время года хочется свежих ягод, овощей и фруктов? Заморозить дары природы! Лайфхаками, как подготовить дачный урожай к заморозке, поделилась главный агроном России Октябрина Ганичкина.
Как заморозить ягоды на зиму без сахара?
Как заморозить малину на зиму целиком? Промойте ягоды, откиньте на дуршлаг и просушите. Затем переложите малинки на поддон и поставьте в морозилку. Фото © Freepik / Wirestock
Любые виды сочных ягод (смородина, клубника, виноград, малина, голубика, черника) перед заморозкой на зиму промойте, откиньте на дуршлаг и подсушите. Затем переложите ягоды на поддоны и поместите в морозилку. Ягоды, замороженные по этой технологии, пригодны к употреблению в срок от месяца до полугода.
Нужно, конечно, учесть, что заморозка ягод и фруктов в обычной морозилке плохо влияет на них, так как лишает влаги. Дабы избежать этого, нужно плоды запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты.
Можно ли замораживать яблоки и груши?
Фрукты, такие как яблоки, груши и другие крупные плоды, отлично поддаются заморозке. Агроном Ганичкина поделилась этим рецептом: порежьте фрукты на дольки и опустите на 20 минут в подкислённую воду (из расчёта одна чайная ложка лимонной кислоты на одну столовую ложку воды). После этого подсушите дольки и подморозьте. Такая процедура позволит избежать потемнения мякоти.
Как заморозить овощи на зиму?
Можно ли замораживать свежие огурцы и помидоры? Конечно, главное — соблюдать технологию. Фото © Shutterstock
Если решили заморозить овощи на зиму, их нужно обязательно очистить. По такой технологии морозят морковку, кабачки и капусту: нарежьте овощи одинаковыми дольками или натрите на крупной тёрке, после сложите в пищевой пакет или контейнер. Кабачки можно не чистить, но из зрелых плодов лучше удалить семена.
Отдельная история с баклажанами: их нужно обязательно бланшировать. Почистите баклажаны, нарежьте кубиками, погрузите в кипящую подсоленную воду на пару минут, пишет "Вечерняя Москва". Затем выложите заготовки на пекарскую бумагу, дождитесь, пока дольки просушатся, а после поместите в удобную ёмкость и отправьте в морозилку.
Замороженные продукты следует доставать за сутки до употребления, чтобы этап разморозки прошёл естественным путём.
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