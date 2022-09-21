4 лайфхака агронома, как правильно заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды

"Готовь сани летом" — гласит народная мудрость. Заготовки на зиму — варенья, компоты, салаты, грибочки — уже закручены по банкам, но что делать тем, кому в холодное время года хочется свежих ягод, овощей и фруктов? Заморозить дары природы! Лайфхаками, как подготовить дачный урожай к заморозке, поделилась главный агроном России Октябрина Ганичкина.

Как заморозить ягоды на зиму без сахара?

Как заморозить малину на зиму целиком? Промойте ягоды, откиньте на дуршлаг и просушите. Затем переложите малинки на поддон и поставьте в морозилку. Фото © Freepik / Wirestock

Любые виды сочных ягод (смородина, клубника, виноград, малина, голубика, черника) перед заморозкой на зиму промойте, откиньте на дуршлаг и подсушите. Затем переложите ягоды на поддоны и поместите в морозилку. Ягоды, замороженные по этой технологии, пригодны к употреблению в срок от месяца до полугода.

Нужно, конечно, учесть, что заморозка ягод и фруктов в обычной морозилке плохо влияет на них, так как лишает влаги. Дабы избежать этого, нужно плоды запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты. Октябрина Ганичкина Главный агроном России

Можно ли замораживать яблоки и груши?

Фрукты, такие как яблоки, груши и другие крупные плоды, отлично поддаются заморозке. Агроном Ганичкина поделилась этим рецептом: порежьте фрукты на дольки и опустите на 20 минут в подкислённую воду (из расчёта одна чайная ложка лимонной кислоты на одну столовую ложку воды). После этого подсушите дольки и подморозьте. Такая процедура позволит избежать потемнения мякоти.

Как заморозить овощи на зиму?

Можно ли замораживать свежие огурцы и помидоры? Конечно, главное — соблюдать технологию. Фото © Shutterstock

Если решили заморозить овощи на зиму, их нужно обязательно очистить. По такой технологии морозят морковку, кабачки и капусту: нарежьте овощи одинаковыми дольками или натрите на крупной тёрке, после сложите в пищевой пакет или контейнер. Кабачки можно не чистить, но из зрелых плодов лучше удалить семена.

Отдельная история с баклажанами: их нужно обязательно бланшировать. Почистите баклажаны, нарежьте кубиками, погрузите в кипящую подсоленную воду на пару минут, пишет "Вечерняя Москва". Затем выложите заготовки на пекарскую бумагу, дождитесь, пока дольки просушатся, а после поместите в удобную ёмкость и отправьте в морозилку.