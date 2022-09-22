В Госдуме предложили за счёт мобилизации пополнить ряды Росгвардии

Глава Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн предложил за счёт объявленной в стране частичной мобилизации пополнять не только войска вооружённых сил, но и Росгвардии. Это, по его словам, позволит отправить на фронт десятки тысяч опытных ветеранов СОБРа и ОМОНа, находящихся в призывном возрасте (40–60 лет).

"Большинство из них имеют реальный боевой опыт. Многие, подобно полковнику Юрию Швыткину, готовы были бы вернуться на службу, но именно туда, где их знания и профессионализм будут востребованы в полном объёме", — написал он в телеграм-канале.