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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 17:06
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В Госдуме предложили за счёт мобилизации пополнить ряды Росгвардии

Депутат Хинштейн предложил посылать мобилизованных россиян в Росгвардию

Глава Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн предложил за счёт объявленной в стране частичной мобилизации пополнять не только войска вооружённых сил, но и Росгвардии. Это, по его словам, позволит отправить на фронт десятки тысяч опытных ветеранов СОБРа и ОМОНа, находящихся в призывном возрасте (40–60 лет).

"Большинство из них имеют реальный боевой опыт. Многие, подобно полковнику Юрию Швыткину, готовы были бы вернуться на службу, но именно туда, где их знания и профессионализм будут востребованы в полном объёме", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что с коллегами из Рогсвардии и других ведомств ранее начал разработку инициатив, которые позволят направлять мобилизованных из запаса военных для прохождения дальнейшей службы в Росгвардию (при их желании). Также предлагается разрешить заключать краткосрочные контракты не только на военную, но и на правоохранительную службу в ведомстве.

Депутат Госдумы Швыткин заявил о готовности отправиться добровольцем в зону СВО
Депутат Госдумы Швыткин заявил о готовности отправиться добровольцем в зону СВО

Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Наталья Исакова
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