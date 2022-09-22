Против главного нотариуса Подмосковья завели дело о взятке
Главу Московской областной нотариальной палаты задержали по делу о коррупции
Глава Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов задержан по подозрению в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Смирнова доставили в подразделение СК РФ. Видео © Telegram / Следком
По версии следствия, в сентябре прошлого года Смирнов потребовал от женщины пять миллионов рублей за назначение её сына нотариусом в одном из округов Подмосковья. Позже мужчина получил эти деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве. СК планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения. В ходе обысков у задержанного также были изъяты телефоны и имеющие отношение к следствию документы.
"В ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый в особо крупном размере)", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что экс-министра здравоохранения Алтая арестовали по делу о коррупции. По версии следствия, в декабре 2020 года Павел Решетов получил от коммерческой структуры "Данарт" взятку в размере 400 тысяч рублей за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На суде экс-чиновник вину не признал.
Telegram / Следком