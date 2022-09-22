Против главного нотариуса Подмосковья завели дело о взятке

Глава Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов задержан по подозрению в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Смирнова доставили в подразделение СК РФ. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, в сентябре прошлого года Смирнов потребовал от женщины пять миллионов рублей за назначение её сына нотариусом в одном из округов Подмосковья. Позже мужчина получил эти деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве. СК планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения. В ходе обысков у задержанного также были изъяты телефоны и имеющие отношение к следствию документы.

"В ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый в особо крупном размере)", — говорится в сообщении ведомства.