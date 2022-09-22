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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 16:37
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Лавров призвал Гутерриша добиться от Украины публикации списка погибших в Буче

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша добиться от Киева публикации списка погибших в Буче. Об этом стало известно на заседании Совбеза ООН по Украине.

Лавров призвал Гутерриша добиться от Украины публикации списка погибших в Буче. Видео © LIFE

"Я ещё раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг — опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буче. <...> Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет, пожалуйста", — сказал министр.

Лавров напомнил, что просит об этом уже не один месяц, однако никто не хочет реагировать на его призыв.

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Ранее Лавров заявил, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка. Он, в частности, напомнил, как в последние годы Киев вёл тотальное наступление на русский язык и безнаказанно ущемлял в правах русское и русскоязычное население Незалежной.

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Никита Осипов
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