Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша добиться от Киева публикации списка погибших в Буче. Об этом стало известно на заседании Совбеза ООН по Украине.

Лавров призвал Гутерриша добиться от Украины публикации списка погибших в Буче. Видео © LIFE

"Я ещё раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг — опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буче. <...> Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет, пожалуйста", — сказал министр.

Лавров напомнил, что просит об этом уже не один месяц, однако никто не хочет реагировать на его призыв.