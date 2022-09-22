Китай пообещал "не сидеть сложа руки" во время конфликта на Украине

Китай не собирается бездействовать во время конфликта на Украине, но при этом не будет способствовать эскалации. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Поднебесной Ван И в ходе встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на сессии Генассамблеи ООН.

"Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь", — приводит его слова сайт МИД КНР.

Ван И также добавил, что Пекин и дальше будет придерживаться своей роли. В то же время министр подчеркнул, что китайская сторона поддерживает усилия Евросоюза в вопросе продвижения мирных переговоров Москвы и Киева.