Лавров: Решение о референдумах — это ответ на призыв Зеленского

Решение областей Украины о проведении референдума о вхождении в состав РФ является ответом на призыв президента Незалежной Владимира Зеленского к русским. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций по Украине.

"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — сообщил он.