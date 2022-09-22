Лавров: Решение о референдумах — это ответ на призыв Зеленского
Решение областей Украины о проведении референдума о вхождении в состав РФ является ответом на призыв президента Незалежной Владимира Зеленского к русским. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций по Украине.
Лавров заявил, что решение областей Украины о референдуме — это ответ на призыв Зеленского к русским. Видео © LIFE
"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — сообщил он.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
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