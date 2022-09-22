При призыве в рамках объявленной в среду частичной мобилизации военкомы будут ориентироваться в первую очередь на наличие необходимых военно-учётных специальностей. Об этом заявил журналистам в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Владимир Цимлянский. Он ответил и на ряд других вопросов, которые со вчерашнего дня волнуют потенциальных призывников и их семьи. Итак, вот что известно на данный момент.

Востребованная специальность

В Генштабе пояснили, что сейчас армии нужны стрелки, танкисты, артиллеристы и водители, а одним из основных факторов при призыве будет наличие боевого опыта, а не звание.

Возраст призывника

Частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет. По действующему законодательству, это соответствует первому разряду запаса.

Могут ли призвать женщин

В Генштабе сообщили, что в рамках мобилизации могут быть призваны женщины "с необходимыми военно-учётными специальностями". Но потребность, говорят, пока минимальная.

Сколько человек призовут

Кто не подлежит призыву

Мобилизация не коснётся так называемых забронированных граждан. К ним относятся в том числе работники оборонных предприятий. Кроме того, освобождаются от призыва граждане, признанные временно негодными по состоянию здоровья, а также занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы. Также призывать не будут многодетных отцов (имеющих четырёх и более детей в возрасте до 16 лет), а также сыновей из многодетных семей, в которых воспитываются четверо и более детей в возрасте до восьми лет, причём матери растят их без мужа.

Под мобилизацию не подпадают россияне, которые постоянно живут за пределами страны и не состоят на воинском учёте. Обещали не призывать и студентов, а срочников, как ранее заверили в Минобороны, не будут направлять в зоны проведения специальной военной операции.

Статус и льготы