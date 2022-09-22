Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации
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Генштаб РФ ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации
При призыве в рамках объявленной в среду частичной мобилизации военкомы будут ориентироваться в первую очередь на наличие необходимых военно-учётных специальностей. Об этом заявил журналистам в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Владимир Цимлянский. Он ответил и на ряд других вопросов, которые со вчерашнего дня волнуют потенциальных призывников и их семьи. Итак, вот что известно на данный момент.
Востребованная специальность
В Генштабе пояснили, что сейчас армии нужны стрелки, танкисты, артиллеристы и водители, а одним из основных факторов при призыве будет наличие боевого опыта, а не звание.
Возраст призывника
Частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет. По действующему законодательству, это соответствует первому разряду запаса.
Могут ли призвать женщин
В Генштабе сообщили, что в рамках мобилизации могут быть призваны женщины "с необходимыми военно-учётными специальностями". Но потребность, говорят, пока минимальная.
Сколько человек призовут
Количество граждан, подлежащих призыву, определено "штатной потребностью комплектуемых воинских частей". Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что планируется мобилизовать 300 тысяч человек, что немного больше, чем призывается ежегодно на срочную службу. А сегодня в Кремле опровергли слухи, что на самом деле призовут около миллиона россиян — мол, именно такая цифра скрывается за "засекреченным" седьмым пунктом указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что это неправда.
Кто не подлежит призыву
Мобилизация не коснётся так называемых забронированных граждан. К ним относятся в том числе работники оборонных предприятий. Кроме того, освобождаются от призыва граждане, признанные временно негодными по состоянию здоровья, а также занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы. Также призывать не будут многодетных отцов (имеющих четырёх и более детей в возрасте до 16 лет), а также сыновей из многодетных семей, в которых воспитываются четверо и более детей в возрасте до восьми лет, причём матери растят их без мужа.
Под мобилизацию не подпадают россияне, которые постоянно живут за пределами страны и не состоят на воинском учёте. Обещали не призывать и студентов, а срочников, как ранее заверили в Минобороны, не будут направлять в зоны проведения специальной военной операции.
Статус и льготы
Мобилизованные граждане, в соответствии с указом президента Владимира Путина, имеют тот же статус, выплаты и социальные гарантии, что и контрактники. А вот сам размер денежного довольствия будет зависеть от звания и должности, а также будет включать в себя различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты.
ТАСС / Эрик Романенко