Офицер рассказал об издевательствах, которые он пережил в плену на Украине
Освобождённый офицер рассказал о пытках током и дубинками в украинском плену
Освобождённый в результате обмена российский военный Павел Юн рассказал об издевательствах, которые он пережил в украинском плену. Его слова приводит телеканал "Звезда" в телеграм-канале.
Освобождённый из украинского плена рассказал о пытках ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews
Глаза пленных были завязаны на протяжении первых минимум десяти дней, поэтому происходившее с ним Павел мог воспринимать только на слух и осязание. По его словам, изначально россиян привезли в какое-то здание на допрос. Там из пленных в прямом смысле выбивали показания, параллельно издеваясь над ними.
"После того как они узнали, что я артиллерист, они сразу же начали применять так называемый тапик с электричеством и дубинкой бить <...> Первые шесть дней нас вообще не кормили. Одну бутылку воды на двоих давали. В туалет водили раз в сутки", — рассказал освобождённый боец ВС РФ.
По словам мужчины, некоторым пленным символы Z и V выжигали на теле паяльником. Павел также добавил, что российским бойцам абсолютно всё равно, на кого их обменяли, поскольку для них самым главным было попасть домой.
Ранее Лайф рассказывал, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны. Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что из плена также был освобождён политик Виктор Медведчук.
Кадр из видео Telegram / Zvezdanews