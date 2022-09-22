Освобождённый в результате обмена российский военный Павел Юн рассказал об издевательствах, которые он пережил в украинском плену. Его слова приводит телеканал "Звезда" в телеграм-канале.

Освобождённый из украинского плена рассказал о пытках ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews

Глаза пленных были завязаны на протяжении первых минимум десяти дней, поэтому происходившее с ним Павел мог воспринимать только на слух и осязание. По его словам, изначально россиян привезли в какое-то здание на допрос. Там из пленных в прямом смысле выбивали показания, параллельно издеваясь над ними.

"После того как они узнали, что я артиллерист, они сразу же начали применять так называемый тапик с электричеством и дубинкой бить <...> Первые шесть дней нас вообще не кормили. Одну бутылку воды на двоих давали. В туалет водили раз в сутки", — рассказал освобождённый боец ВС РФ.