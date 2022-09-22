Президент Ирана Раиси отказался от интервью CNN из-за несогласия ведущей покрыть голову

"Помощник [президента] дал понять, что интервью не состоится, если я не надену платок. Он сказал, что это "вопрос уважения", и сослался на "ситуацию в Иране", намекая на протесты, охватившие страну. Я снова сказала, что не могу согласиться на это беспрецедентное и неожиданное условие. И вот мы ушли. Интервью не состоялось", — написала она.