Президент Ирана Раиси отказался от интервью CNN из-за несогласия ведущей покрыть голову
Президент Ирана Ибрахим Раиси отказался от интервью телеканалу CNN из-за несогласия ведущей Кристиан Аманпур покрыть голову во время разговора. Об этом журналистка написала в "Твиттере".
"Помощник [президента] дал понять, что интервью не состоится, если я не надену платок. Он сказал, что это "вопрос уважения", и сослался на "ситуацию в Иране", намекая на протесты, охватившие страну. Я снова сказала, что не могу согласиться на это беспрецедентное и неожиданное условие. И вот мы ушли. Интервью не состоялось", — написала она.
Аманпур отметила, что сейчас, когда в Иране проходят протесты и погибают люди, это было бы важным моментом для диалога с главой государства.
Ранее Лайф писал, что в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которым послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требуют смягчения религиозных законов. В полиции же утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
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