Генштаб: Военные пенсионеры в отставке не подлежат призыву по частичной мобилизации
Снятые с воинского учёта и находящиеся в отставке военные пенсионеры не подлежат призыву по частичной мобилизации. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учёта, он не подлежит призыву по мобилизации", — отметил он.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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