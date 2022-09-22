Генштаб: Военные пенсионеры в отставке не подлежат призыву по частичной мобилизации

Снятые с воинского учёта и находящиеся в отставке военные пенсионеры не подлежат призыву по частичной мобилизации. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учёта, он не подлежит призыву по мобилизации", — отметил он.