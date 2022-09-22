Забронированные за организациями граждане получат право на отсрочку от мобилизации

Россияне, забронированные за организациями, могут получить право на отсрочку от мобилизации. Об этом заявили в Генштабе ВС РФ.

"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", — сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.