Забронированные за организациями граждане получат право на отсрочку от мобилизации
Генштаб РФ: Забронированные за организациями россияне получат отсрочку от мобилизации
Россияне, забронированные за организациями, могут получить право на отсрочку от мобилизации. Об этом заявили в Генштабе ВС РФ.
"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", — сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Он также подчеркнул, что в связи с проводимой спецоперацией оборонно-промышленные предприятия России сегодня работают в усиленном режиме, в связи с чем туда требуется большое количество квалифицированных специалистов.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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