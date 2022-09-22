В Генштабе назвали категории граждан, которые в первую очередь будут призываться в рамках объявленной частичной мобилизации. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители, но при этом как таковой очерёдности призыва граждан, которые пребывают в запасе, не установлено.