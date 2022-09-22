Под мобилизацию подпадают в первую очередь стрелки, танкисты, механики-водители и артиллеристы
Минобороны: Под мобилизацию подпадают первыми стрелки, танкисты, механики-водители и артиллеристы
В Генштабе назвали категории граждан, которые в первую очередь будут призываться в рамках объявленной частичной мобилизации. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители, но при этом как таковой очерёдности призыва граждан, которые пребывают в запасе, не установлено.
"Приоритет отдаётся гражданам, имеющим подходящие военно-учётные специальности, а не воинские звания", — заявил журналистам в четверг представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Он добавил, что вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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