21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, а уже сегодня первые обладатели повесток пришли к дверям военкоматов. Туда направился и корреспондент SHOT и побеседовал с призывниками — в том числе несостоявшимися. Они рассказали о своём армейском опыте, о том, чем занимаются на гражданке, с каким настроением пришли сегодня на призывной пункт и как вообще относятся к мобилизации. Вот их истории.

Лайф подслушал, о чём говорят обладатели повесток под дверями военкоматов. Видео © SHOT

"Ну я всё, уезжаю на войну в пять вечера сегодня. Я снайпер второго ранга в запасе. Служил пять лет назад. Не страшно, а чего мне бояться? Раз такая судьба, значит, так надо".

"Я в армии служил, замкомвзвода, старший сержант, внутренние войска. Повестку вчера вытащил из своего ящика почтового, улыбнулся, открыл её, прочитал и своевременно пришёл в военкомат, и вот теперь я счастлив, что со своими согражданами, россиянами поеду защищать нашу Родину, поеду помогать".

"Служил в Одинцове, в инженерных войсках. Меня пока никуда не отправляют, мне 45 лет, такой возраст пока не требуется. Но если бы мне сказали ехать, я бы не отказался, не стал бы там убегать куда-то".

"Меня не взяли, я не военнообязанный. Пришёл как доброволец: там же наши воюют, погибают. Я бы мог хлеб печь там, даже судно выносить из-под раненого, что угодно делать, а меня не взяли..."