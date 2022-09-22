"Автомобилист" второй раз за неделю победил "Сибирь" в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл новосибирскую "Сибирь". Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе уральцев по шайбе забросили Олег Ли, Ефим Гуркин, Стефан Да Коста, проводивший 700-й матч в КХЛ Сергей Широков и Анатолий Голышев. У хозяев отличились Александр Шаров, Никита Сетдиков и Владимир Бутузов.
"Автомобилист", обыгравший "Сибирь" второй раз за неделю, набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы с 11 баллами остались на четвёртой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" – "Автомобилист" — 3:5
Шайбы: Ли 1' (0:1), Гуркин 3' (0:2), Шаров 16' (1:2), Сетдиков 26' (2:2), Да Коста 34' (2:3), Широков 37' (2:4), Бутузов 38' (3:4), Голышев 58' (3:5)
ХК "Автомобилист"