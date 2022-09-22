"Автомобилист" второй раз за неделю победил "Сибирь" в КХЛ

В составе уральцев по шайбе забросили Олег Ли, Ефим Гуркин, Стефан Да Коста, проводивший 700-й матч в КХЛ Сергей Широков и Анатолий Голышев. У хозяев отличились Александр Шаров, Никита Сетдиков и Владимир Бутузов.