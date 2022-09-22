Все проблемы — в голове: Врач назвала главную причину лишнего веса и ожирения

Помочь справиться с перееданием — главной причиной лишнего веса — поможет осознание проблемы, постепенное уменьшение дневного потребления калорий и дневник питания. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова, пишет kp.ru.

"Когда пациенты с ожирением говорят, что они едят мало, то они чаще всего искренне заблуждаются. Им только кажется, что их порции нормального размера и умеренны по составу белков, жиров и углеводов. Они не замечают своего "кусочничества" между приёмами пищи", — сказала она.

По словам Павловой, если начать ответственно вести дневник питания, то можно осознать проблему ещё до прихода к врачу. Любое изменение начинается с осознания, добавила она. Надо увидеть проблему, чтобы начать её решать.

Так, если после этого начать уменьшать каждую порцию всего на 1/5, то очень быстро начнёте сбрасывать вес, подчеркнула эксперт. При стандартном калораже для средней женщины в 1600–1800 ккал надо убрать 320–360 ккал в день. Вероятно, они прячутся в печеньках, конфетках и прочих незаметных "чего-нибудь к чаю", отметила Павлова.

"Просто начните движение к стройности, не обманывая себя. В результате у вас будет лёгкое, стройное тело. Которое будет красивым в любом возрасте", — заключила эндокринолог.