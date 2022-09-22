ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, погибла девушка
ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"
Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы Донецка, на этот раз под удар попал Киевский район города. По данным репортёра Андрея Руденко, в результате погибла девушка.
"Киевский район Донецка, в результате обстрела погибла девушка, есть попадания по жилым домам", — написал он в телеграм-канале и показал кадры с места.
Погибшая в результате обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"
По уточнённым данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, зафиксировано прямое попадание в жилой дом недалеко от супермаркета "Авоська". Начался пожар.
А ранее сегодня под удар ВСУ попали центральный рынок Донецка и пассажирский автобус. В результате погибло шесть человек, в том числе подросток. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел вёлся, предположительно, из французской гаубицы Caesar.