НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 сентября, 15:13

ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, погибла девушка

<p>ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/RtrDonetsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Репортёр Руденко V"</a></p>

ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы Донецка, на этот раз под удар попал Киевский район города. По данным репортёра Андрея Руденко, в результате погибла девушка.

"Киевский район Донецка, в результате обстрела погибла девушка, есть попадания по жилым домам", — написал он в телеграм-канале и показал кадры с места.

Погибшая в результате обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

Погибшая в результате обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

По уточнённым данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, зафиксировано прямое попадание в жилой дом недалеко от супермаркета "Авоська". Начался пожар.

"Он погиб. Позвоните маме": Среди погибших из-за обстрела Донецка оказался 14-летний подросток

"Он погиб. Позвоните маме": Среди погибших из-за обстрела Донецка оказался 14-летний подросток

А ранее сегодня под удар ВСУ попали центральный рынок Донецка и пассажирский автобус. В результате погибло шесть человек, в том числе подросток. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел вёлся, предположительно, из французской гаубицы Caesar.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров