ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, погибла девушка

Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы Донецка, на этот раз под удар попал Киевский район города. По данным репортёра Андрея Руденко, в результате погибла девушка.

"Киевский район Донецка, в результате обстрела погибла девушка, есть попадания по жилым домам", — написал он в телеграм-канале и показал кадры с места.

Погибшая в результате обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"