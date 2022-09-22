Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной важным шагом к прекращению конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убеждён, что обмен пленными, осуществлённый Москвой и Киевом при посредничестве Анкары, был важным шагом на пути к прекращению вооружённого конфликта. Об этом турецкий лидер заявил в ходе разговора с журналистами.

Он подчеркнул, что обмен состоялся в результате дипломатических контактов, которые он лично вёл с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Эрдоган считает, что ООН должна приложить больше усилий для решения конфликта на территории Незалежной.