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22 сентября, 15:07

Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной важным шагом к прекращению конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убеждён, что обмен пленными, осуществлённый Москвой и Киевом при посредничестве Анкары, был важным шагом на пути к прекращению вооружённого конфликта. Об этом турецкий лидер заявил в ходе разговора с журналистами.

Он подчеркнул, что обмен состоялся в результате дипломатических контактов, которые он лично вёл с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Эрдоган считает, что ООН должна приложить больше усилий для решения конфликта на территории Незалежной.

"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются. Я хотел бы поблагодарить господина Путина и господина Зеленского за возможность обмена пленными", — добавил турецкий лидер.

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Ранее Лайф рассказывал, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны. Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что из плена также был освобождён политик Виктор Медведчук.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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