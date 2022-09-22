Кабмин одобрил законопроект о бюджете страны до 2025 года

Правительство России одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период". Об этом сообщила пресс-служба кабмина в телеграм-канале.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства", — говорится в сообщении.

Указывается, что при формировании документа Правительство России исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами РФ и поручений президента Владимира Путина.