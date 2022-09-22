Кабмин одобрил законопроект о бюджете страны до 2025 года
Правительство РФ одобрило проект закона о новом бюджете на 2023–2025 годы
Правительство России одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период". Об этом сообщила пресс-служба кабмина в телеграм-канале.
"Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства", — говорится в сообщении.
Указывается, что при формировании документа Правительство России исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами РФ и поручений президента Владимира Путина.
В ходе заседания глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что данный проект составлен согласно параметрам макроэкономического прогноза, учитывающего восстановление экономики и выход на устойчивые положительные темпы роста в 2024 году. Документ также предусматривает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 году на правила, предусматривающие первичный баланс. Но власти не остановились на изменениях налогового законодательства. Также, добавил Силуанов, подготовлены поправки в Бюджетный кодекс, законы "О базовой стоимости необходимого социального набора", "Об обязательном пенсионном страховании" и ряд других.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что федеральный бюджет России на 2023–2025 годы должен отвечать приоритетам страны и вызовам, с которыми она сталкивается. Глава государства отметил, что тема бюджетных проектировок на ближайшие годы крайне важна. Позже "Коммерсант" писал, что бюджет на 2023–2025 годы рассчитали с учётом любых неожиданностей. А уже 20 сентября Правительство РФ сверстало дефицитный бюджет до 2025 года. Нехватка средств будет покрыта в основном за счёт заимствований. Такой подход позволит не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень госдолга, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
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