Лягушачьи лапки не помогут: Названы продукты, укрепляющие здоровье простаты

Цинк выполняет ряд важнейших для мужской репродуктивной системы функций, а его дефицит приводит к снижению полового влечения и проблемам с потенцией. Поэтому для поддержания здоровья простаты врачи рекомендуют употреблять морепродукты.

Как сообщает kp.ru, речь идёт о раках, креветках, устрицах, крабах, мидиях или лобстерах. В них содержится цинк, который способствует увеличению уровня тестостерона. При этом не стоит забывать, что некоторые виды морепродуктов являются признанными афродизиаками, поэтому крайне важно не налегать на них.

"В устрицах, например, на каждые 100 граммов приходится 61 миллиграмм цинка (это значительно превышает дневную норму для мужчин в 20–30 миллиграммов). А перебор — тоже нехорошо. При этом они являются мощным афродизиаком, и мужчины часто употребляют их перед свиданием для поддержания мужской силы", — говорится в материале.

Однако если душа требует чего-нибудь "по старинке", то лучшим выбором станут тыквенные семечки. Это эффективное натуральное лекарство. Оно позволяет значительно укрепить иммунную систему, помогает противостоять многим заболеваниям, в том числе и простатиту. В частности, из-за высокого содержания цинка, жиров и каротиноидов семена оказывают благотворное воздействие на состояние простаты. Ещё одно типично русское и полезное средство — это клюква или клюквенный сок. Данная ягода несколько веков применяется при различных урологических проблемах из-за высокого содержания гиппуровой кислоты, которая предотвращает оседание бактерий на слизистой мочевыводящих путей.

А вот с соей, женьшенем, мумиём и прочей "экзотикой" надо быть аккуратнее. Чаще всего у таких средств всё-таки не лекарственное предназначение, а вспомогательное. К примеру, из сои в организм поступает особое вещество — эквол, которое блокирует активность одного из мужских половых гормонов — дигидротестостерона. Он, в свою очередь, связан с повышенным риском простатита. Что касается употребления лягушачьих лапок, перца чили или икры летучей рыбы, то они относятся к средствам бездоказательной медицины, предупреждают учёные.