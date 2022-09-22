Переговоры с куратором и координаты дома: Стало известно о предотвращении покушения на главу Запорожья
Задержанный житель Мелитополя рассказал, как СБУ готовила покушение на Балицкого
Евгений Балицкий. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
В Запорожской области предотвращено покушение на главу администрации региона Евгения Балицкого. Преступление готовила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА "Новости".
Как признался задержанный российскими силовиками житель Мелитополя Максим Иванов, его анонимный куратор от СБУ платил за переданные данные о военнослужащих РФ, а также запрашивал координаты и фото дома Балицкого. Кроме того, аноним хотел узнать, на каких автомобилях ездит глава администрации Запорожья и по какими маршрутам.
В общей сложности задержанный получил от СБУ около пяти тысяч гривен (порядка восьми тысяч рублей). Куратор связался с ним без каких-либо проблем через мессенджер Telegram.
Ранее Лайф сообщал, что на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение, погиб её охранник. Пострадало три человека: пожилая женщина, мужчина и сама ректор — у неё лёгкие ранения. Террористы заложили взрывчатку в подъезде дома, где проживает Томилина.
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