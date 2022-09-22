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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 16:07
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В Генштабе рассказали, на какие должности могут привлечь россиянок в рамках мобилизации

В Российской армии есть должности, на которые в рамках мобилизации могут привлечь женщин с военно-учётными специальностями, например медработников. Но потребность в таких специальностях минимальная, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учётные специальности. К ним относятся, например, медработники, но потребность в таких специалистах минимальная", — сказал он журналистам.

Вместе с тем Цимлянский отметил, что призыву в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а также старшие офицеры до 55 лет.

В России создали кол-центр по проведению частичной мобилизации
В России создали кол-центр по проведению частичной мобилизации

Ранее Лайф писал, что российский Генштаб перечислил основания, которые освобождают граждан от частичной мобилизации. В ведомстве также напомнили, что количество призываемых граждан не будет превышать 1% от общего количества резерва.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Наталья Исакова
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