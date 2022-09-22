В Генштабе рассказали, на какие должности могут привлечь россиянок в рамках мобилизации

В Российской армии есть должности, на которые в рамках мобилизации могут привлечь женщин с военно-учётными специальностями, например медработников. Но потребность в таких специальностях минимальная, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учётные специальности. К ним относятся, например, медработники, но потребность в таких специалистах минимальная", — сказал он журналистам.

Вместе с тем Цимлянский отметил, что призыву в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а также старшие офицеры до 55 лет.