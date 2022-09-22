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22 сентября, 16:07

Лавров: Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка

Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерском заседании Совбеза ООН.

"У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права", — сказал министр.

Он напомнил, как в последние годы Киев вёл тотальное наступление на русский язык, безнаказанно ущемлял в правах русское и русскоязычное население Незалежной, как украинские власти выпускали скандальные законы, призванные добиться полного запрета русского языка в стране. Также Лавров напомнил СБ ООН, что более восьми лет ВСУ и боевики нацбатов безнаказанно убивали и сегодня продолжают убивать жителей Донбасса только потому, что те отказались признать результаты госпереворота и решили отстаивать свои права.

Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам

Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам

А ранее, выступая с обращением к россиянам, президент РФ Владимир Путин заявил, что жители исторических земель Новороссии и других освобождённых территорий Украины не хотят оказаться под "игом неонацистского режима".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова

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