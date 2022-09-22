Лавров: Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка

"У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права", — сказал министр.

Он напомнил, как в последние годы Киев вёл тотальное наступление на русский язык, безнаказанно ущемлял в правах русское и русскоязычное население Незалежной, как украинские власти выпускали скандальные законы, призванные добиться полного запрета русского языка в стране. Также Лавров напомнил СБ ООН, что более восьми лет ВСУ и боевики нацбатов безнаказанно убивали и сегодня продолжают убивать жителей Донбасса только потому, что те отказались признать результаты госпереворота и решили отстаивать свои права.