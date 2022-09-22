Генштаб: Семьи мобилизованных россиян смогут получать их денежное содержание

"Денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объёме или частично переводиться членам его семьи", — сказал он в ходе брифинга по вопросам проведения частичной мобилизации.

Так Цимлянский ответил на вопрос, будут ли семьи мобилизованных получать их зарплату по прежнему месту работы и денежное содержание бойца. Контр-адмирал также уточнил, что призванным мужчинам будет ежемесячно начисляться довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, а также различные надбавки, которые связаны с условиями прохождения службы. Кроме того, мобилизованному россиянину будут предоставляться страховые выплаты.