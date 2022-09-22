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Опубликовано 22 сентября 2022, 16:10
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Генштаб: Семьи мобилизованных россиян смогут получать их денежное содержание

Семьи мобилизованных россиян смогут получать их денежное содержание на службе. Такое заявление сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объёме или частично переводиться членам его семьи", — сказал он в ходе брифинга по вопросам проведения частичной мобилизации.

Так Цимлянский ответил на вопрос, будут ли семьи мобилизованных получать их зарплату по прежнему месту работы и денежное содержание бойца. Контр-адмирал также уточнил, что призванным мужчинам будет ежемесячно начисляться довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, а также различные надбавки, которые связаны с условиями прохождения службы. Кроме того, мобилизованному россиянину будут предоставляться страховые выплаты.

Генштаб перечислил основания, которые освобождают граждан от частичной мобилизации
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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Никита Осипов
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