Психолог рассказал о трёх способах борьбы со стрессом

Со стрессом можно попробовать справиться, задав себе три обычных вопроса, выписав их на бумагу, выгрузив все свои страхи и посмотрев им в лицо. Об этом в интервью РИАМО рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Первый вопрос: "Что самое страшное может со мной случиться при данных обстоятельствах?" По словам специалиста, "мы боимся монстра под кроватью". Однако вместо того, чтобы жить в страхе, он предлагает выписать и подсветить эти страхи.

Следующий вопрос: "Как я могу с этим смириться?" Психолог рекомендует мысленно свыкнуться с происходящим. Он отметил, что это может быть трудно, этого, может, не хочется, однако всё равно нужно сделать. По его словам, как только произойдёт смирение, появится ощущение невероятной свободы, а страх перестанет влиять на поведение.

"Третий вопрос: "Что я могу сделать, чтобы этого избежать?" Когда человек будет думать над этим вопросом, он получит колоссальный выброс силы и энергии. Есть много историй, когда люди излечивались от смертельных болезней, смирившись с ними. Когда перестаёт тратиться энергия на сопротивление, она помогает найти выход из трудной ситуации", — подчеркнул Шахов.

При этом можно задать дополнительный вопрос: "Что я собираюсь делать прямо сейчас?" По словам психолога, он поможет определить список действий, при выполнении которых будет отодвигаться страх и подкрепляться осознание, что всё будет хорошо.