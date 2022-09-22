Лавров: Запад поддерживает Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш"

Запад поддерживает президента Украины Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын". С таким заявлением на Совбезе ООН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", — заявил министр иностранных дел.

Фраза о "сукином сыне" приписывается 32-му президенту США Франклину Рузвельту, который якобы заявил так об Анастасио Сомосе Гарсиа — никарагуанском военном и госдеятеле, которому США оказывали поддержку за его антикоммунистические взгляды.