Зеленский на Генассамблее ООН потребовал для Киева оружие дальнего действия

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН потребовал у Запада предоставить системы ПВО, оружие дальнего действия и боеприпасы. Видеозапись его выступления была показана на экране в зале Генассамблеи, притом что в нынешнем году предполагается только очное участие в мероприятии.

Зеленский начал речь с антироссийской риторики, возложив на Москву вину за удары по Запорожской АЭС и атаку на СИЗО в Еленовке. Доказательств слушатели не получили, передаёт РИА "Новости".

"Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли", — сказал президент.