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22 сентября, 02:12

Зеленский на Генассамблее ООН потребовал для Киева оружие дальнего действия

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН потребовал у Запада предоставить системы ПВО, оружие дальнего действия и боеприпасы. Видеозапись его выступления была показана на экране в зале Генассамблеи, притом что в нынешнем году предполагается только очное участие в мероприятии.

Зеленский начал речь с антироссийской риторики, возложив на Москву вину за удары по Запорожской АЭС и атаку на СИЗО в Еленовке. Доказательств слушатели не получили, передаёт РИА "Новости".

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"Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли", — сказал президент.

В своей речи он также обратился с просьбой предоставить системы ПВО и поддержать Киев финансами.

Напомним, Генассамблея разрешила украинскому лидеру сделать заявление к сессии в видеообращении. Зеленский утверждал, что не имеет возможности приехать в Нью-Йорк из соображений безопасности. Российский постпред при ООН Василий Небензя высказал протест о том, что Москва не поддержит инициативу Киева дать Зеленскому выступить посредством видеообращения. Как заявил дипломат, виртуальная речь станет нарушением правил.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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