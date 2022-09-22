Зеленский на Генассамблее ООН потребовал для Киева оружие дальнего действия
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН потребовал у Запада предоставить системы ПВО, оружие дальнего действия и боеприпасы. Видеозапись его выступления была показана на экране в зале Генассамблеи, притом что в нынешнем году предполагается только очное участие в мероприятии.
Зеленский начал речь с антироссийской риторики, возложив на Москву вину за удары по Запорожской АЭС и атаку на СИЗО в Еленовке. Доказательств слушатели не получили, передаёт РИА "Новости".
"Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли", — сказал президент.
В своей речи он также обратился с просьбой предоставить системы ПВО и поддержать Киев финансами.
Напомним, Генассамблея разрешила украинскому лидеру сделать заявление к сессии в видеообращении. Зеленский утверждал, что не имеет возможности приехать в Нью-Йорк из соображений безопасности. Российский постпред при ООН Василий Небензя высказал протест о том, что Москва не поддержит инициативу Киева дать Зеленскому выступить посредством видеообращения. Как заявил дипломат, виртуальная речь станет нарушением правил.
ТАСС / Zuma