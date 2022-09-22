Власти Херсона заявили о потере ВСУ ударной силы

Украинские войска на херсонском направлении утратили наступательную способность и ударную силу. Такое заявление сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", — сказал он в беседе с РИА "Новости".