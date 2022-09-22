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22 сентября, 01:36

Власти Херсона заявили о потере ВСУ ударной силы

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил об утрате ударной силы украинскими войсками

Украинские войска на херсонском направлении утратили наступательную способность и ударную силу. Такое заявление сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Он утверждает, что линия разграничения находится под контролем союзных сил. Украинские войска не имеют возможности прорваться и попасть на территорию Херсонской области, сказал Стремоусов.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 сентября сообщил, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова

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