Власти Херсона заявили о потере ВСУ ударной силы
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил об утрате ударной силы украинскими войсками
Украинские войска на херсонском направлении утратили наступательную способность и ударную силу. Такое заявление сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Батальон исчезает за три дня: Почему ВСУ внезапно начали терять под Херсоном больше людей, чем в Донбассе
Он утверждает, что линия разграничения находится под контролем союзных сил. Украинские войска не имеют возможности прорваться и попасть на территорию Херсонской области, сказал Стремоусов.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 сентября сообщил, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.
ТАСС / AP