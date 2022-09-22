Кадыров: "Знаменитое" контрнаступление ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам
"Знаменитое" контрнаступление украинских военных на освобождённые территории уже трещит по швам. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Знаменитое" контрнаступление ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", — написал он.
Кадыров добавил, что бойцы Незалежной знают о высокой боеспособности российских солдат. Это, по его мнению, показывают "неконтролируемая истерия" и видеообращения к командованию с просьбой "вытащить их из передряги".
Глава Чечни уверен, что военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" справятся со всеми задачами в кратчайшие сроки. Кадыров пожелал солдатам безоговорочной победы. Чеченский лидер также не сомневается, что национализм на Украине будет искоренён, а "угнетённый народ обретёт долгожданную свободу".
Ранее Кадыров пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, даже если весь мир перевернётся. Как уточнил глава Чечни, те, "кто оказался по ту сторону" и хочет вернуться на родину, жить спокойно у себя дома, получат гарантию мирной жизни за выстрел в Закаева и будут обеспечены на всю жизнь.
ТАСС / Елена Афонина