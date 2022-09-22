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22 сентября, 17:03

Кадыров: "Знаменитое" контрнаступление ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам

"Знаменитое" контрнаступление украинских военных на освобождённые территории уже трещит по швам. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Знаменитое" контрнаступление ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", — написал он.

Кадыров добавил, что бойцы Незалежной знают о высокой боеспособности российских солдат. Это, по его мнению, показывают "неконтролируемая истерия" и видеообращения к командованию с просьбой "вытащить их из передряги".

Глава Чечни уверен, что военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" справятся со всеми задачами в кратчайшие сроки. Кадыров пожелал солдатам безоговорочной победы. Чеченский лидер также не сомневается, что национализм на Украине будет искоренён, а "угнетённый народ обретёт долгожданную свободу".

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Ранее Кадыров пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, даже если весь мир перевернётся. Как уточнил глава Чечни, те, "кто оказался по ту сторону" и хочет вернуться на родину, жить спокойно у себя дома, получат гарантию мирной жизни за выстрел в Закаева и будут обеспечены на всю жизнь.

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ТАСС / Елена Афонина

Никита Осипов

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