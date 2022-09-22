"Знаменитое" контрнаступление украинских военных на освобождённые территории уже трещит по швам. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Знаменитое" контрнаступление ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", — написал он.

Кадыров добавил, что бойцы Незалежной знают о высокой боеспособности российских солдат. Это, по его мнению, показывают "неконтролируемая истерия" и видеообращения к командованию с просьбой "вытащить их из передряги".

Глава Чечни уверен, что военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" справятся со всеми задачами в кратчайшие сроки. Кадыров пожелал солдатам безоговорочной победы. Чеченский лидер также не сомневается, что национализм на Украине будет искоренён, а "угнетённый народ обретёт долгожданную свободу".