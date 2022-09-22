В Ленинградском зоопарке появились волчата с "тёмными" именами

В Ленинградский зоопарк из Псковской области приехали два волчонка — Мрак и Сумрак. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Ленинградский зоопарк переехали волчата Мрак и Сумрак. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

"В Ленинградский зоопарк приехали два волчонка. Они родились в зоопарке "Зооград" Псковской области. Им 3,5 месяца, но уже сейчас видно, что совсем скоро волчата вырастут в красивых гордых представителей волчьего племени", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что животные быстро подружились с Дмитрием Васильевым, который имеет богатый опыт общения с волками. По его словам, питомцы чувствуют себя отлично, они здоровы, умны и очень активны.