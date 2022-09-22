В Ленинградском зоопарке появились волчата с "тёмными" именами
В Ленинградский зоопарк переехали волчата Мрак и Сумрак
В Ленинградский зоопарк из Псковской области приехали два волчонка — Мрак и Сумрак. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В Ленинградский зоопарк переехали волчата Мрак и Сумрак. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
"В Ленинградский зоопарк приехали два волчонка. Они родились в зоопарке "Зооград" Псковской области. Им 3,5 месяца, но уже сейчас видно, что совсем скоро волчата вырастут в красивых гордых представителей волчьего племени", — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что животные быстро подружились с Дмитрием Васильевым, который имеет богатый опыт общения с волками. По его словам, питомцы чувствуют себя отлично, они здоровы, умны и очень активны.
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Ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградском зоопарке поселился скромный ягуар Ричард. Ему недавно исполнился год. Взрослого возраста кошка достигнет к трём-четырём годам. Нрав у Ричарда спокойный, осторожный и покладистый.
Telegram / Ленинградский зоопарк